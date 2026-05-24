"Там лежат тонны золота". Что нашли в окрестностях Иерусалима

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в пригороде Иерусалима раннее неизвестную систему туннелей. Находка стала ключом к одной из величайших тайн в истории — местонахождению сокровищ Иерусалимского храма. Эти несметные богатства ищут уже много лет. Кажется, теперь ученые на верном пути.

"Тщательно спланировали"

На Святой Земле есть правило: ни одни строительные работы не начинаются, пока участок тщательно не обследуют археологи. Так было и в случае с небольшим кибуцем Рамат-Рахель близ Иерусалима.

Рабочие уже собрались долбить грунт, как вдруг вмешались специалисты из Управления древностей. И не напрасно.

"Мы проводили раскопки на относительно каменистой и открытой местности, когда внезапно обнаружили естественную карстовую полость", — рассказал руководитель экспедиции, профессор археологии Сиван Мизрахи.

К удивлению ученых, по мере продвижения вглубь ниша только увеличивалась. Спускаться в нее нужно было по ступеням, высеченным прямо в скале. Сам проход оказался частично заполнен слоями почв, накопившихся за сотни, а может, и тысячи лет.

В некоторых местах высота туннеля достигала пяти метров, а ширина — трех-четырех. Вскоре стало понятно, что это не природное образование, а дело рук человека.

"На стенах отчетливо видно, насколько бережно высекали камень. Ясно, что тот, кто прокладывал туннель, приложил огромные усилия, тщательно все спланировал, а также обладал необходимыми возможностями и ресурсами для достижения этой цели", — отметил Мизрахи.

Оставался один вопрос: назначение загадочной постройки. Сперва исследователи предположили, что это древний водопровод. Однако версию быстро отклонили. Во-первых, стены туннеля не оштукатурены, во-вторых — в районе кибуца Рамат-Рахель нет подземных водоносных горизонтов.

Затем решили, что помещение использовали для промышленных и сельскохозяйственных нужд. Правда, до сих пор ученым не доводилось встречать хлева или зернохранилища высотой в пять метров. Поэтому этот вариант также отвергли.

Есть еще одна гипотеза, которую пока не рискуют рассматривать. Слишком уж она привлекательна и фантастична: туннель — сокровищница.

Медные свитки

История поисков иудейских драгоценностей начинается в середине прошлого века. В 1947-м в местности Вади-Кумран были найдены свитки Мертвого моря. Более двух тысяч лет в пустынных горах таилась мировая сенсация: сотни текстов на иврите, арамейском и греческом — как знакомых, так и совсем не известных ученым.

Открытие заставило по-новому взглянуть на историю иудаизма и возникновение христианства. А заодно подкинуло ряд интригующих загадок. Например, французский археолог Анри де Контенсон нашел два совершенно необычных манускрипта.

"Прямо у входа в одну из пещер, справа, был нерасчищенный участок. Там лежали два больших позеленевших предмета. Это было просто невероятно. Я никогда не видел ничего похожего", — вспоминал он.

Предметы выглядели как медные цилиндры, с внутренней стороны были выбиты письмена. Прочесть их сразу не смогли. За минувшие века металл истончился, а разверни свитки — они бы тут же рассыпались.

Находку доставили в иерусалимский Археологический музей Рокфеллера. Пока специалисты гадали, как раскрыть рулоны, лингвистам не терпелось узнать их содержание. Беглым взглядом удалось разобрать слова "зарыто", "копай", "золото", "серебро". Это лишь добавило интриги. В 1956-м цилиндры распилили на узкие полоски и наконец прочли написанное.

"В большой цистерне, что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу, спрятано 900 талантов золота. В цистерне под стеной с восточной стороны — 600 серебряных слитков. <…> У великой реки спрятаны 12 талантов золота. <…> В могиле пророка, за бортиком в южном углу под второй колонной, — сосуд с золотыми фигурками и украшениями", — гласил текст.

В общей сложности около 65 различных тайников, огромное количество золота и серебра (1285 и 666 талантов соответственно). Если учесть, что один еврейский талант равен 35 килограммам, речь шла о несметных сокровищах.

Искали даже в Египте

Но кому они принадлежат? И где искать? Первым рискнул английский археолог Джон Аллегро. Он не сомневался, что в манускрипте повествуется о сокровищах Иерусалимского храма.

Согласно Библии, убранство главного иудейского святилища поражало: "И построил Соломон храм <…>. И обложил стены храма внутри кедровыми досками <…>. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом".

В 70-м году нашей эры храм разрушили римляне и вывезли оттуда немало драгоценностей. Но, как писал древнееврейский историк Иосиф Флавий — свидетель тех событий, часть бесценных артефактов все же удалось спрятать.

О том, что в медных свитках речь может идти именно об этом, говорят два факта. Во-первых, цилиндры датировали рубежом I-II веков нашей эры. Во-вторых — наряду с золотом и серебром там перечислены такие предметы, как фимиам (благовоние), редкие породы дерева, кувшины для десятины. А обозначенные места расположения тайников сводятся в основном к Иерусалиму.

В надежде найти клад Аллегро в 1960-е снарядил серию экспедиций. Копал сперва в самом Кумране, затем в окрестностях столицы Земли обетованной и на побережье Мертвого моря. Но безуспешно.

По иронии судьбы в 1988-м — за год до смерти ученого — недалеко от пещеры, где нашли медные свитки, раскопали древний кувшин. Поначалу решили, что это долгожданный след. Но сосуд оказался пустым, да и изготовленным в более позднюю эпоху.

В 1962-м соотечественник Аллегро Роберт Фезер предложил свою версию: искать нужно в Египте. По его мнению, артефакт содержал библейский рассказ об исходе оттуда евреев. Получалось, что "великая река" — Нил, а "пророк" — это фараон. И даже известно, какой именно. В тексте было несколько греческих букв. Фезер сложил их и получил ХНТХ. Созвучно с "Эхнатон".

Гипотезу подкрепляли археологические находки. В 1926-м в ходе раскопок в городе Амарна англичане обнаружили похожий на описанный в свитке кувшин с золотыми фигурками и 23 золотых слитка.

Годом позже Фезер посетил гробницу Эхнатона и нашел "бортик в южном углу", за которым возвышались колонны, как и гласили медные свитки. Правда, власти страны не дали разрешение на исследование. А позднее египетская Служба древностей заявила, что артефакты относятся к более раннему историческому периоду.

Надежда есть

В последующие годы интерес к медным свиткам угас. Однако два года назад произошло открытие, заставившее ученых вновь о них вспомнить.

В 2024-м близ кибуца Хукок на берегу Галилейского моря раскопали подземный комплекс. Система тоннелей была схожа с той, что и в местечке Рамат-Рахель: высокие потолки, широкие проходы и неприметный вход.

Кроме того, в одной из комнат археологи обнаружили десятки впечатляющих по мастерству оправ для колец. А также множество других украшений.

"Это помещение, как мы полагаем, могло служить укрытием во времена восстания Бар-Кохбы, когда в 132-136 годах иудеи стремились освободиться от власти римлян, — рассказывал журналистам руководитель экспедиции Ури Бергер. — Не исключено, что подземелья использовали и как хранилища — для защиты наиболее ценных святынь".