T.A.T.u. впервые за три года спела "Нас не догонят" в финале Кубка России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Группа t.A.T.u. впервые за три года выступила на футбольном матче, Юлия Волкова и Елена Катина спели легендарную песню "Нас не догонят" в суперфинале Кубка России на стадионе "Лужники" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти одержал победу над "Краснодаром" в матче суперфинала Кубка России по футболу. "Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году.
Группа t.A.T.u. вышла на футбольное поле перед церемонией награждения, во время парада представителей и маскотов клубов, участвовавших в розыгрыше Кубка России. За артистками несли российский триколор и флаг команды-победителя, а также символику других футбольных клубов России.
Во время исполнения легендарной песни, ставшей гимном победителей, в центре поля клуб "Спартак" поблагодарил болельщиков за поддержку, в руках у спортсменов был огромный баннер со словами "Ваш голос - наша энергия. Спасибо каждому!"
Все болельщики московского "Спартака" ликовали на трибунах, радуясь победе родного клуба, и подпевали строчки знаменитой песни t.A.T.u. В конце весь стадион взорвался бурными овациями.
Группа t.A.T.u. неоднократно выступала на спортивных соревнованиях. Так, песня "Нас не догонят" звучала на открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Последний раз t.A.T.u. исполнила свой хит перед началом матча "Зенит" - "Спартак" в 2023 году, это выступление стало первым за несколько лет после распада группы.
