Родионенко заявила, что российские гимнасты теперь находятся в законе - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
12:07 24.05.2026 (обновлено: 12:11 24.05.2026)
Родионенко заявила, что российские гимнасты теперь находятся в законе

© пресс-служба ФСГР
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • European Gymnastics снял все ограничения с российских и белорусских спортсменов.
  • Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
  • Валентина Родионенко заявила, что атлеты находятся в восторге от решения и с воодушевлением готовятся к чемпионату Европы.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Атлеты находятся в восторге от решения исполкома Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) снять санкции с россиян и с воодушевлением готовятся к чемпионату Европы, заявила РИА Новости экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
European Gymnastics 24 мая на официальном сайте сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. 17 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ. В воскресенье стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны.
"Мы ожидали это решение. 27 мая начинается чемпионат Европы по художественной гимнастике, и они были вынуждены принять такое решение, понимая, что дальше сопротивляться нет смысла. У нас чемпионат Европы (по спортивной гимнастике) будет в конце августа. Мы ждали такого решения и готовимся по полной программе. У всех спортсменов сейчас прекрасное настроение, совсем другое по сравнению с прежним – люди почувствовали, что они теперь, как говорится, находятся не вне закона. А это очень важно для настроения ребят и девушек", - сказала Родионенко.
РоссияВалентина РодионенкоСпортивная гимнастикаХудожественная гимнастика
 
