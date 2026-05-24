European Gymnastics допустил россиян до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на официальном сайте сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
"European Gymnastics последует решению World Gymnastics о снятии всех ограничений, касающихся участия спортсменов из России и Белоруссии. Данное решение будет утверждено на внеочередной онлайн-генеральной ассамблее, которая состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении союза.