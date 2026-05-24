Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике с флагом и гимном

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.