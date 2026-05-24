Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
07:58 24.05.2026 (обновлено: 08:58 24.05.2026)

Россиянки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике с флагом и гимном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладислава Николаенко выполняет упражнения с лентой
Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
В разделе, где опубликована информация о турнире и программа соревнований, сборная России указана среди участников. Чемпионат Европы пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.
17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
