Гарбузов: в Москве расскажут о поддержке промышленников при выходе за рубеж

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В столице 25 мая состоится встреча "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?", спикерами выступят представители органов власти, бизнесмены и ведущие отраслевые эксперты, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что мероприятие ориентировано на столичных предпринимателей и промышленные компании.
"Москва — крупнейший промышленный и научно-технологический центр. Столичный индустриальный сектор не только закрывает нужды города и регионов России, но и покоряет зарубежные рынки. Для успешного выхода на экспорт в равной степени необходимы как поддержка государства, так и соответствие целям устойчивого развития", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Министр уточнил, что в рамках мероприятия участникам расскажут о механизмах защиты и повышения конкурентоспособности российских отраслей промышленности, а также о действующих инструментах на национальном и региональном уровнях.
"Кроме того, на семинаре обсудят стандарт общественного капитала бизнеса — реализацию проектов, направленных на использование энергоэффективных технологий, повышение экологической и социальной ответственности предприятий", — отметил Гарбузов.
В прошлом году правительство Москвы вышло на новый уровень взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, уточнили в пресс-службе департамента. Стороны выступили авторами Стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки вклада организаций в общественное благосостояние и национальные цели РФ.
Стандарт общественного капитала бизнеса зарекомендовал себя как эффективный инструмент для оценки нефинансовых аспектов деятельности компаний в России. Поручение о его создании в июле 2024 года дал президент РФ Владимир Путин. Координатором Стандарта выступает АНО "Общественный капитал", учрежденная правительством Москвы и АСИ.
Представители "Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АНО "Общественный капитал" и другие спикеры расскажут на встрече о механизмах поддержки промышленных компаний.
После выступлений запланирована сессия вопросов и ответов, где гости смогут узнать у представителей правительства Москвы и РЭЦ о конкретных примерах из практики. Информация об участии и регистрация доступны на Инвестиционном портале Москвы. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.
Семинар состоится в рамках цикла встреч, которые проходят на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва". Прошедшие семинары доступны в записи на Инвестпортале Москвы.
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" создана правительством Москвы в 2019 году с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО "Моспром" является ключевым центром поддержки экспорта для промышленных предприятий города Москвы, предлагая системную поддержку столичных предприятий на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.
Ранее Гарбузов сообщил, что в Москве в рамках заседания Совета по методологии АНО "Общественный капитал" участники одобрили новую версию стандарта – решения по нефинансовой отчетности.