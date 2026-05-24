© Фото : пресс-служба ДИПП Гарбузов: в Москве расскажут о поддержке промышленников при выходе за рубеж

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В столице 25 мая состоится встреча "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?", спикерами выступят представители органов власти, бизнесмены и ведущие отраслевые эксперты, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что мероприятие ориентировано на столичных предпринимателей и промышленные компании.

"Москва — крупнейший промышленный и научно-технологический центр. Столичный индустриальный сектор не только закрывает нужды города и регионов России, но и покоряет зарубежные рынки. Для успешного выхода на экспорт в равной степени необходимы как поддержка государства, так и соответствие целям устойчивого развития", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Министр уточнил, что в рамках мероприятия участникам расскажут о механизмах защиты и повышения конкурентоспособности российских отраслей промышленности, а также о действующих инструментах на национальном и региональном уровнях.

"Кроме того, на семинаре обсудят стандарт общественного капитала бизнеса — реализацию проектов, направленных на использование энергоэффективных технологий, повышение экологической и социальной ответственности предприятий", — отметил Гарбузов.

В прошлом году правительство Москвы вышло на новый уровень взаимодействия с Агентством стратегических инициатив, уточнили в пресс-службе департамента. Стороны выступили авторами Стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки вклада организаций в общественное благосостояние и национальные цели РФ.

Стандарт общественного капитала бизнеса зарекомендовал себя как эффективный инструмент для оценки нефинансовых аспектов деятельности компаний в России. Поручение о его создании в июле 2024 года дал президент РФ Владимир Путин. Координатором Стандарта выступает АНО "Общественный капитал", учрежденная правительством Москвы и АСИ.

Представители "Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), АНО "Общественный капитал" и другие спикеры расскажут на встрече о механизмах поддержки промышленных компаний.

После выступлений запланирована сессия вопросов и ответов, где гости смогут узнать у представителей правительства Москвы и РЭЦ о конкретных примерах из практики. Информация об участии и регистрация доступны на Инвестиционном портале Москвы. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.

Семинар состоится в рамках цикла встреч, которые проходят на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва". Прошедшие семинары доступны в записи на Инвестпортале Москвы.

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" создана правительством Москвы в 2019 году с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестиционной деятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО "Моспром" является ключевым центром поддержки экспорта для промышленных предприятий города Москвы, предлагая системную поддержку столичных предприятий на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.