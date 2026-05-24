Гарбузов: КМЗ поставит 28 лифтов для жилых домов Ярославской области

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) в рамках соглашения с Фондом капитального ремонта (ФКР) Ярославской области изготовит и поставит 28 единиц подъемного оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Московские промышленные предприятия продолжают укреплять межрегиональное сотрудничество и обеспечивать российские регионы современным высокотехнологичным оборудованием. В рамках соглашения Карачаровского механического завода с ФКР Ярославской области новые лифты установят в многоквартирных домах Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, Ростова Великого и Тутаева", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечатся, что в домах Ярославской области установят лифты, оснащенные современными системами и комплектующими, обеспечивающими плавность хода, низкий уровень шума и вибрации во время движения. Для удобства в кабинах размещены поручни и зеркала, а также экран, который указывает номер этажа и направление движения.
"Карачаровский механический завод последовательно реализует проекты по обновлению лифтового парка в российских регионах. Комплекс работ по замене лифтового оборудования, помимо изготовления и поставки, предусматривает монтаж подъемников, а также ремонт машинных помещений и шахт", — заявил, в свою очередь, гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.
В Фонде капитального ремонта Ярославской области подчеркнули, что обновление лифтового оборудования остается одной из ключевых задач региональной программы капитального ремонта. В соответствии с заключенным договором в 2026–2027 годах работы по замене лифтов будут проведены в девяти многоквартирных домах Ярославской области.
Ранее Гарбузов сообщил, что Карачаровский механический завод заключил соглашение на поставку лифтового оборудования для замены по программе капитального ремонта в Чувашской Республике.
