ЦСКА повел в финальной серии чемпионата России против "Зенита"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский "Зенит" в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 25:22.
Счет в серии до двух побед - 1-0 в пользу армейцев. Вторая игра пройдет 1 июня в Москве.
В прошлом сезоне "Зенит" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА.