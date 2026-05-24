Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА повел в финальной серии чемпионата России против "Зенита" - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 24.05.2026 (обновлено: 18:11 24.05.2026)
ЦСКА повел в финальной серии чемпионата России против "Зенита"

Гандболисты ЦСКА обыграли "Зенит" в первом матче финала чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ПГК ЦСКАГандболисты ЦСКА
Гандболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Пресс-служба ПГК ЦСКА
Гандболисты ЦСКА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд.
  • Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 25:22, счет в серии до двух побед — 1:0 в пользу армейцев.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гандболисты московского ЦСКА обыграли петербургский "Зенит" в первом матче финала чемпионата России среди мужских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 25:22.
Счет в серии до двух побед - 1-0 в пользу армейцев. Вторая игра пройдет 1 июня в Москве.
В прошлом сезоне "Зенит" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата, обыграв в финальной серии ЦСКА.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
ЦСКА обыграл "Ростов-Дон" в матче финальной серии женского ЧР по гандболу
21 мая, 21:12
 
СпортРоссияСанкт-ПетербургМоскваГандбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала