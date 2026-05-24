"Спортинг" проиграл команде второй лиги в финале Кубка Португалии - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
22:47 24.05.2026 (обновлено: 23:05 24.05.2026)
"Спортинг" проиграл команде второй лиги в финале Кубка Португалии

"Торринсе" из второго дивизиона победил "Спортинг" и завоевал Кубок Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Торринсе» из второго дивизиона обыграл лиссабонский «Спортинг» в финале Кубка Португалии по футболу.
  • Встреча завершилась победой «Торринсе» по итогам дополнительного времени со счетом 2:1.
  • «Торринсе» примет участие в общем этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выступающий во втором дивизионе чемпионата Португалии "Торринсе" обыграл лиссабонский "Спортинг" в финале Кубка страны по футболу.
Встреча в Оэйраше завершилась победой "Торринсе" по итогам дополнительного времени со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Кевин Зои (4-я минута) и Стопира (112, с пенальти). У "Спортинга" отличился Луис Суарес (54). На 109-й минуте красную карточку получил защитник лиссабонцев Макси Араухо.
Кубок
24 мая 2026 • начало в 19:15
Закончен (ДВ)
Спортинг
1 : 2
Торреенсе
54‎’‎ • Луис Суарес
(Максимилиано Араухо)
04‎’‎ • Кевен Зои
(Лео)
113‎’‎ • Stopira
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торринсе" вышел в финал во второй раз в своей истории и впервые с 1956 года. Клуб примет участие в общем этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
"Торринсе" по итогам сезона занял третье место в таблице второго дивизиона чемпионата Португалии и вышел в плей-офф за повышение в классе, где соперником команды стала "Каса Пиа". Первая встреча завершилась со счетом 0:0, вторая пройдет 28 мая.
"Спортинг" 18 раз выигрывал Кубок Португалии, в том числе в прошлом сезоне. Команда заняла второе место по итогам завершившегося чемпионата страны.
ФутболСпортПортугалияСпортинг (Лиссабон)
 
