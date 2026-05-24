Фернандеш установил рекорд АПЛ по числу голевых передач за сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голевых передач за один сезон.
- Голевая передача в матче с «Брайтоном» стала для Фернандеша 21-й в текущем сезоне.
- Фернандеш превзошел достижения Тьерри Анри и Кевина Де Брейне, которые отдали по 20 голевых передач.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству голевых передач за один сезон.
В воскресенье "Манчестер Юнайтед" в гостях играет с "Брайтоном" в рамках заключительного, 38-го тура чемпионата. На 33-й минуте Патрик Доргу открыл счет с голевой передачи Фернандеша, которая стала для полузащитника 21-й в текущем сезоне.
Португалец превзошел достижения экс-нападающего лондонского "Арсенала" Тьерри Анри и бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне, которые отдали по 20 голевых передач.
Фернандешу 31 год. Капитан "Манчестер Юнайтед" выступает за клуб с января 2020 года. Всего за команду в АПЛ он провел 230 матчей, в которых забил 70 голов и отдал 72 голевые передачи.