Сборную Ирана поселят в Мексике вместо США на чемпионате мира

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана из США в Мексику для подготовки к чемпионату мира 2026 года, заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.