Сборную Ирана поселят в Мексике вместо США на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
14:36 24.05.2026 (обновлено: 14:43 24.05.2026)
Сборную Ирана поселят в Мексике вместо США на чемпионате мира

Тадж: ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана из США в Мексику для подготовки к чемпионату мира 2026 года.
  • Иранская сборная будет базироваться в мексиканском приграничном городе Тихуана.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана из США в Мексику для подготовки к чемпионату мира 2026 года, заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с пока еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. ФИФА 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 13 мая перед отбытием футболистов и штаба сборной на чемпионат мира призвал спортсменов биться за имя страны на турнире в США. При этом Тадж заявлял, что сборная пока не получила визы.
"Место проведения тренировочных сборов команд, участвующих в чемпионате мира, должно быть одобрено ФИФА. К счастью, с учетом наших запросов, встреч в Стамбуле с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира, а также вебинарной встречи с генеральным секретарем ФИФА запрос на изменение места проведения тренировочного лагеря с США на Мексику был одобрен", - цитирует Таджа агентство IRNA.
Функционер заявил, что иранская сборная будет базироваться в мексиканском приграничном городе Тихуана, хотя ФИФА еще не утвердила это изменение официально. По его словам, на базе в Тихуане есть все необходимые условия, включая тренировочное поле, тренажерный зал, столовую и другие необходимые объекты инфраструктуры. Расстояние до места проведения двух матчей сборной в Лос-Анджелесе составляет около 55 минут на самолете, что намного меньше, чем из предыдущего тренировочного лагеря в Тусоне, штат Аризона.
"Условия для проведения матчей сборной Ирана в Лос-Анджелесе стали гораздо более подходящими. Благодаря этому изменению визовые и подобные вопросы будут в значительной степени решены, поскольку национальная команда будет въезжать в Мексику, и даже есть вероятность, что мы будем летать в Мексику рейсом Iran Air и возвращаться тем же маршрутом", - добавил Тадж.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.
