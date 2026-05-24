Колосков раскритиковал частую смену тренеров в российском футболе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал частую сменяемость главных тренеров в клубах премьер-лиги.
- По мнению Колоскова, именно стабильность в тренерском составе повышает вероятность достижения успеха командой.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не понимает частой сменяемости главных тренеров в клубах премьер-лиги, поскольку в таких случаях трудно рассчитывать на успех.
По ходу сезона-2025/26 многие клубы Российской премьер-лиги сменили главных тренеров. В их числе - московские команды "Спартак" и "Динамо".
"Я отрицательно отношусь к быстрой смене главных тренеров. Я считаю, что результат клуба во многом зависит от стабильности и в его руководстве, и в тренерском составе. Там, где есть стабильность и доверие, там есть и результат, и удача. А там, где чехарда с тренерами, там и результата не ждите. Я это всегда осуждаю и привожу пример и Олега Романцева, и Валерия Газзаева, и Валерия Лобановского, которые много лет работали с командами", - сказал Колосков.
"Там, где есть стабильность, есть более высокая степень вероятности достижения успеха. А там, где чехарда, не жди ничего хорошего", - добавил собеседник агентства.