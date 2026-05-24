Колосков раскритиковал частую смену тренеров в российском футболе

"Я отрицательно отношусь к быстрой смене главных тренеров. Я считаю, что результат клуба во многом зависит от стабильности и в его руководстве, и в тренерском составе. Там, где есть стабильность и доверие, там есть и результат, и удача. А там, где чехарда с тренерами, там и результата не ждите. Я это всегда осуждаю и привожу пример и Олега Романцева, и Валерия Газзаева, и Валерия Лобановского, которые много лет работали с командами", - сказал Колосков.