Аргентинцы вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
01:03 24.05.2026 (обновлено: 04:52 24.05.2026)
Аргентинцы вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу

Жители Буэнос-Айреса и ближайших городов готовятся к чемпионату мира по футболу

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Буэнос-Айреса и ближайших городов активно готовятся к чемпионату мира по футболу.
  • В магазинах и сувенирных лавках выставляют на видные места одежду и другие товары, связанные с аргентинской сборной.
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая - РИА Новости. Жители Буэнос-Айреса и ближайших городов вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу.
Как передает корреспондент РИА Новости, на витринах магазинов появились изображения сборной, на билбордах вдоль шоссе - плакаты с призывом отстоять титул чемпионов, который аргентинцы завоевали на прошлом ЧМ по футболу.
Рестораны тоже готовятся - вводят в меню бургеры и пиццу, посвященные отдельным игрокам сборной или целым странам, участвующим в соревнованиях, добавляя ингредиенты, характерные для кухни того или иного государства.
В магазинах одежды и в сувенирных лавках на самые важные места выставляют футболки, толстовки и прочие элементы одежды, связанные с аргентинской сборной.
"Продукцию с символикой сборной у нас берут активно. Конечно, все просят футболку, у которой на спине написано "Месси". В основном покупают туристы. Но иногда и аргентинцы покупают", - рассказал РИА Новости продавец одного из магазинчиков в районе Ла-Бока.
"Думаю, что аргентинцы уже давно все купили либо хранят заветную футболку и одевают только во время заветного матча", - добавил он.
Первый матч в рамках чемпионата мира Аргентина проведет 16 июня против сборной Алжира.
