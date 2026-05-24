Аргентинцы вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая - РИА Новости. Жители Буэнос-Айреса и ближайших городов вовсю готовятся к чемпионату мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА Новости, на витринах магазинов появились изображения сборной, на билбордах вдоль шоссе - плакаты с призывом отстоять титул чемпионов, который аргентинцы завоевали на прошлом ЧМ по футболу.

Рестораны тоже готовятся - вводят в меню бургеры и пиццу, посвященные отдельным игрокам сборной или целым странам, участвующим в соревнованиях, добавляя ингредиенты, характерные для кухни того или иного государства.

В магазинах одежды и в сувенирных лавках на самые важные места выставляют футболки, толстовки и прочие элементы одежды, связанные с аргентинской сборной.

"Продукцию с символикой сборной у нас берут активно. Конечно, все просят футболку, у которой на спине написано "Месси". В основном покупают туристы. Но иногда и аргентинцы покупают", - рассказал РИА Новости продавец одного из магазинчиков в районе Ла-Бока.

"Думаю, что аргентинцы уже давно все купили либо хранят заветную футболку и одевают только во время заветного матча", - добавил он.