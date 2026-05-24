МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сборная России завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике среди школьников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"В городе Пусан (Южная Корея) подвели итоги Азиатской олимпиады по физике (Asian Physics Olympiad, APhO). Команда из восьми учащихся из России завоевала на престижном состязании 4 золотые и 4 серебряные медали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в общекомандном зачете российская сборная вошла в пятерку лучших.
"Российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике. Со своей стороны в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом", – приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства, отметил, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в стране.
"Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами. Ребята, желаю вам удачи и успехов в постижении этой важной и сложной науки", – подчеркнул министр.
В министерстве напомнили, что в 2025 году весь состав российской сборной также вернулся с этого состязания с золотыми и серебряными медалями.