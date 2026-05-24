Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.