Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу
07:32 24.05.2026 (обновлено: 09:00 24.05.2026)
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу

Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме

  Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
  Золотую медаль завоевала действующая чемпионка Европы француженка Сара Нутча, второй стала кореянка Чой Себин.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).
Золотую медаль завоевала действующая чемпионка Европы француженка Сара Нутча, второй стала кореянка Чой Себин. Вторую бронзовую медаль завоевала представительница Венгрии Шугар Катинка Баттаи.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
