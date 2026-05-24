17:08 24.05.2026 (обновлено: 17:16 24.05.2026)
В Энергодаре мирный житель получил ранения из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре мирный житель получил осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ.
  • В городе сохраняется критически высокая дроновая активность, зафиксированы попадания в жилые дома.
  • Энергодар остается без света уже четвертые сутки, ведутся работы по восстановлению подачи электропитания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Энергодара Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения, он госпитализирован, сообщил в воскресенье глава администрации Максим Пухов
«
"В городе сохраняется критически высокая дроновя активность. Противник наносит удары по гражданским автомобилям, вышкам связи... Зафиксировано попадание в жилые дома, к счастью без жертв. Но сегодня осколочные ранения получил мужчина 1985 года рождения, госпитализирован в МСЧ-145, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Энергодар на данный момент остается без света, уже четвертые сутки, энергетики работают над восстановлением подачи электропитания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников, добавил он.
