В Энергодаре мирный житель получил ранения из-за атак дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Энергодара Запорожской области в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения, он госпитализирован, сообщил в воскресенье глава администрации Максим Пухов

Энергодар на данный момент остается без света, уже четвертые сутки, энергетики работают над восстановлением подачи электропитания. Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников, добавил он.