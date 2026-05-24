Ефимов: станция метро "Новорижская" достроена почти на 30% - РИА Новости, 24.05.2026
12:17 24.05.2026 (обновлено: 12:22 24.05.2026)
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Работы по строительству станции "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метрополитена выполнены примерно на треть, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Новая станция столичного метрополитена появится между Ильинским шоссе и 23-м километром Новорижского шоссе. На данный момент на площадке продолжаются монолитные работы, уточнил замглавы города.
"По проекту здесь предусмотрено устройство свыше 32,3 тысячи кубометров бетона, почти половина этого объема уже залита. Также завершаются земляные работы – изъято примерно 210 тысяч кубометров грунта из запланированного объема в 244 тысячи", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Метростроители, кроме того, приступили к сооружению котлована в месте, где впоследствии возведут соединительную ветку с электродепо "Новорижское" протяженностью более 1,5 километра, добавил заммэра.
Как напомнили в пресс-службе столичного градкомплекса, Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена. Глава столицы также сообщил о возникающих у метростроителей трудностях при возведении станции "Достоевская" Кольцевой линии метро: работы идут в условиях плотной городской застройки, большого количества инженерных коммуникаций и обильного водопритока. Завершить строительство "Достоевской" в планах в 2030 году.
