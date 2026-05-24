Дзюба признался, что не хочет сбегать из России - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
14:06 24.05.2026 (обновлено: 14:10 24.05.2026)
Дзюба признался, что не хочет сбегать из России

  • Футболист Артем Дзюба заявил, что решил продолжить карьеру в российском клубе.
  • Агент игрока Леонид Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет тольяттинский «Акрон» по окончании контракта в июне.
  • Дзюба опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в московском клубе «Родина».
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист Артем Дзюба заявил, что решил продолжить карьеру и будет выступать в российском клубе.
В субботу агент игрока Леонид Гольдман сообщил РИА Новости, что 37-летний Дзюба покинет тольяттинский "Акрон" по окончании контракта в июне. В СМИ появилась информация о том, что игрок продолжит карьеру в московском клубе "Родина", вышедшем в РПЛ с первого места в Первой лиге.
"Я решил - продолжу карьеру, наверное, да. Продолжу в России. Речь про "Родину"? Родина-мать! (Показал на сердце) А клуб "Родина"? Нет", - сказал Дзюба журналистам.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
