Музыка для всех поколений: фестиваль "Джаз на трех горах"

Первый сезон джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" стартовал на территории Храма Николая Чудотворца в Москве в субботу.
Фестиваль объединяет современное искусство джаза и церковь.
В первый день фестиваля на его сцене выступил коллектив LRK Trio (на фото), детский ансамбль Moscow Jazz Peppers и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.
Вокалистка детского джазового ансамбля Moscow Jazz Peppers Милана Кириллова. Участники этого коллектива, несмотря на юный возраст, являются опытными музыкантами и победителями различных конкурсов.
Для зрителей на фестивале организованы экскурсии по храму Николая Чудотворца, танцевальные уроки джаз-ритма и джаз-вальса, лекторий и джем. Вход для посетителей бесплатный.
Певица Анастасия Лютова на фестивале "Джаз на трех горах".
Художественным руководителем фестиваля выступил преподаватель Академии джаза, пианист и композитор Яков Окунь. Он отметил, что программа мероприятия очень разнообразная, представлены все актуальные направления джазовой музыки.
В дни фестиваля джаз объединил сразу несколько поколений - от мала до велика, многие пришли целыми семьями.
