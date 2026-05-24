Дюков встал на защиту российских футбольных судей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает несправедливыми большинство претензий к судейству в прошедшем сезоне.
В воскресенье московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России.
"Да, были ошибки. Если говорить об определенных претензиях, которые звучали в СМИ, то большинство претензий несправедливы, потому что очень многие решения арбитров, которые не были поддержаны общественностью, были в соответствии с рекомендациями Международной федерации футбола (ФИФА). Проблема скорее в том, что те же рекомендации, например, по игре рукой, они на каждый сезон меняются. И ни то, что болельщики, даже специалисты не успевают следить за изменениями", - рассказал Дюков журналистам.
"Мне самому пришлось потратить много времени, чтобы с этим разобраться. Здесь нужно сожалеть только о том, что правила становятся более сложными. И руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) говорят, что они перестали понимать, что пенальти, а что нет. Не всегда эти изменения соответствуют духу игры", - добавил глава РФС.