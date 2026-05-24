МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский футбольный союз (РФС) получил более полумиллиона заявок на билеты на суперфинал Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщил президент организации Александр Дюков.
В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались точнее - 4:3.
"Отличный матч, зрелищный футбол, много адреналина. Футбол атакующий, много голевых моментов, высокие скорости. Если говорить о Кубке, то сегодняшний матч - большой восклицательный знак. Высокий уровень организации, отличная атмосфера. Весь день - большой праздник футбола", - сказал Дюков журналистам.
"Нельзя не отметить полный аншлаг. Вместимость "Лужников" сейчас ограничена, но, если бы они вмещали 200 или 300 тысяч человек, "Лужники" не смогли бы вместить всех желающих. Мы получили более полумиллиона заявок на билеты на эту игру", - добавил глава организации.
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз до этого "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году.