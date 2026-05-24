Машину Прудникова эвакуировали с места ДТП в Москве

- Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова эвакуировали с места ДТП в Москве.
- В результате ДТП на Мичуринском проспекте пострадали два транспортных средства и один человек.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Автомобиль бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова эвакуировали с места ДТП в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее с места ДТП эвакуировали Porsche.
На место аварии приехал эвакуатор и увез автомобиль футболиста.
Ранее Прудников заявил РИА Новости, что машина его, однако за рулем в момент аварии его не было.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили агентству факт ДТП, не называя имени пострадавшего. По данным главка, на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек.