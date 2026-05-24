"Машина моя": Прудников признался, зачем приехал к месту ДТП в Москве

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников рассказал РИА Новости, что приехал на место ДТП с участием своего автомобиля Voyah уже после аварии, чтобы посмотреть, что с машиной.
В воскресенье днем на Мичуринской проспекте на западе Москвы столкнулись Voyah и Porsche. Водитель Porsche отказался пройти медосвидетельствование на месте ДТП.
Прудников же находился на месте аварии, и, по его словам, за рулем его не было. "Я приехал с вами всеми сюда уже, посмотреть, что с моей машиной… Машина моя", - сказал он.