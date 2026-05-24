Дегтярев поддержал решение European Gymnastics о снятии санкций с России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске россиян и белорусов до международных стартов с флагом и гимном является очередным шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения.