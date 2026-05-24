Дегтярев поддержал решение European Gymnastics о снятии санкций с России
11:56 24.05.2026 (обновлено: 12:12 24.05.2026)
Дегтярев поддержал решение European Gymnastics о снятии санкций с России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный комитет European Gymnastics сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
  • Михаил Дегтярев назвал решение European Gymnastics шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат.
  • 17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске россиян и белорусов до международных стартов с флагом и гимном является очередным шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения.
В воскресенье исполнительный комитет European Gymnastics сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
"Европейская гимнастика приняла решение снять все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Решение будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее, но уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
СпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Спортивная гимнастикаХудожественная гимнастика
 
