Дегтярев поддержал решение European Gymnastics о снятии санкций с России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный комитет European Gymnastics сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
- Михаил Дегтярев назвал решение European Gymnastics шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат.
- 17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске россиян и белорусов до международных стартов с флагом и гимном является очередным шагом к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения.
В воскресенье исполнительный комитет European Gymnastics сообщил о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.
"Европейская гимнастика приняла решение снять все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Решение будет официально ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее, но уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении наших гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
17 мая исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.