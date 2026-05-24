Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до семи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших в ДТП с «Газелью» и «Камазом» в Дагестане выросло до семи.
- Авария произошла 24 мая 2026 года примерно в 12:20 на 880-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе.
- По предварительной информации, водитель «Газели» не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении «Камазом».
МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане выросло до семи, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщали, что а результате столкновения пассажирской "Газели" и "Камаза" в селе Кульбез Кизилюртовского района пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.
"По предварительной информации, 24 мая 2026 года примерно в 12.20 (мск) на 880-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Кизилюртовском районе произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза"… В результате аварии водитель "Газели" и шесть пассажиров с различными травмами доставлены в... больницу", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, за рулем "Газели" был 54-летний житель Чечни, который не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении "Камазом".