Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до семи

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане выросло до семи, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, за рулем "Газели" был 54-летний житель Чечни, который не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении "Камазом".