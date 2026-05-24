Источник назвал причину смерти экс-спикера парламента Дагестана Шихсаидова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Онкологическое заболевание стало причиной смерти экс-председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, сообщили в его окружении.
- Шихсаидов занимал пост председателя парламента Дагестана с февраля 2013 по сентябрь 2021 года.
МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Онкологическое заболевание стало причиной смерти экс-председателя народного собрания (парламента) Дагестана Хизри Шихсаидова, сообщили РИА Новости в его окружении.
Ранее в парламенте Дагестана подтвердили РИА Новости информацию о смерти Шихсаидова, ему было 78 лет. Общественный деятель Шамиль Хадулаев сообщил в своем Telegram-канале, что экс-председатель народного собрания будет похоронен в воскресенье в селе Буглен Буйнакского района республики.
«
"Онкология стала причиной смерти Хизри Шихсаидова", – сказал собеседник агентства.
Шихсаидов занимал пост председателя парламента Дагестана с февраля 2013 по сентябрь 2021 года. В разные годы он также был первым заместителем председателя госсовета республики, председателем правительства региона, председателем счетной палаты Дагестана, депутатом Госдумы двух созывов.