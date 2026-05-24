Суд в Дагестане конфисковал 273 флакона духов у водителя фуры

Партия люксовой парфюмерии была спрятана в фуре с хурмой и не задекларирована.

Водитель признан виновным в нарушении требований Таможенного кодекса ЕАЭС и получил наказание в виде конфискации товара без дополнительного штрафа.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Дагестане обратил в доход государства партию люксовой парфюмерии, которую иностранный гражданин тайно вез через российскую границу в грузовике с хурмой, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"При вскрытии картонной коробки внутри находится парфюмерная продукция разных наименований, размеров и дозировок в количестве 273 штук общим весом брутто 31,72 килограмма", - сказано в материалах дела.

По оценке таможенных специалистов, ориентировочная стоимость незадекларированного товара по состоянию на день задержания составила около 314 тысяч рублей, следует из документов.

Водителя обвинили в нарушении требований Таможенного кодекса ЕАЭС , так как он не задекларировал обнаруженные товары в таможенной декларации. Вину он признал.