Бутягин рассказал, какой срок грозил бы ему в случае экстрадиции на Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что в случае экстрадиции на Украину ему грозила бы не только выплата 200 миллионов гривен (более 4,5 миллионов долларов), но и до пяти лет колонии.

"Они просто взяли мои отчеты, начиная с 2014 года, где указывается общая площадь раскопок и их максимальная глубина. И если умножить эти показатели на ту сумму, которая по украинскому законодательству подлежит выплате за разрушение одного кубометра культурного слоя, получится вменяемый мне ущерб", - пояснил Бутягин.