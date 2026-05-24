Бутягин рассказал, какой срок грозил бы ему в случае экстрадиции на Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что в случае экстрадиции на Украину ему грозила бы не только выплата 200 миллионов гривен (более 4,5 миллионов долларов), но и до пяти лет колонии.
"Статья, которая мне вменялась, предусматривает от трех до пяти лет колонии, помимо выплаты компенсации ущерба в размере около 200 миллионов гривен", - сказал Бутягин.
При этом, по его словам, расчет компенсации за якобы ущерб от археологических раскопок на городище Мирмекий в Керчи базируется не на реальной площади исследований, а на максимально возможной.
"Они просто взяли мои отчеты, начиная с 2014 года, где указывается общая площадь раскопок и их максимальная глубина. И если умножить эти показатели на ту сумму, которая по украинскому законодательству подлежит выплате за разрушение одного кубометра культурного слоя, получится вменяемый мне ущерб", - пояснил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте Варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.