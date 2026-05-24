В Смоленской области сбили три украинских БПЛА

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Силы ВКС РФ и средства РЭБ Минобороны сбили и подавили три вражеских БПЛА, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Он отметил, что в результате падения обломков одного из БПЛА произошло возгорание дачного дома и надворных построек, никто не пострадал, пожар ликвидирован.