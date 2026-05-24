Ядерные учения подтолкнули Макрона к звонку Лукашенко, заявил депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Совместная тренировка ядерных сил Беларуси и России подстегнула президента Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Депутат Гайдукевич считает, что ЕС вынужден будет усиливать диалог с Минском, так как другие методы давления на Беларусь не работают.

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Проведенная Минском и Москвой совместная тренировка ядерных сил подстегнула президента Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, поделился мнением с РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

"Конечно, (учения ядерных сил – ред.) подстегнули. Они (в ЕС – ред.) увидели, - хотя и так знали, но они убедились, - что лучше разговаривать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии прошедшей тренировки на готовность Макрона совершить телефонный звонок Лукашенко.

"Было бы у Ирана ядерное оружие - никто б не бомбил, никто бы вообще туда никогда не полез. Они (в ЕС – ред.) понимают это. И они анализируют и прекрасно понимают нашу решимость, что в случае агрессии в отношении нашей страны (мы – ред.) нанесем удары по центру принятия решений", - подчеркнул депутат.

Однако, по его словам, "умные люди должны понимать, что на самом деле Беларусь и Россия никогда не хотели конфликтовать с Европой". "Мы всегда выступали, сейчас готовы выступать и выступаем за нормальные честные отношения. Это они не хотят. Это они проводили политику обратную. Мы же никогда политику не меняли, например, не вмешивались во французские выборы, нам плевать, что там нет демократии. Мы не лезем туда. Это их дело", - сказал Гайдукевич

Депутат сделал прогноз, что ЕС вынужден будет вести диалог с Минском, и "он будет усиливаться с учетом того, что другие методы (давление на Белоруссию – ред.) не работают и не будут работать".

"Они (в ЕС – ред.) будут пытаться искать какие-то возможности все равно нанести "удар". И если у них не получается, - а у них не получается, за шесть лет ничего не получилось, - вынуждены вести диалог. Вот и все", - объяснил логику европейских политиков Гайдукевич.

При этом он заявил, что Минск не должен расслабляться из-за возможных попыток диалога со стороны ЕС. "Если они увидят какую-то нашу слабость, если мы где-то ее допустим, например, возьмем опять "пятую колонну" (выехавшую за рубеж оппозицию – ред.) в Беларусь или в Россию… они сразу попытаются нанести "удар", - убежден парламентарий.