Баскетболисты "Олимпиакоса" обыграли "Реал" и выиграли Евролигу

23:29 24.05.2026
Баскетболисты "Олимпиакоса" обыграли "Реал", 4-й раз в истории выиграв Евролигу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Греческий "Олимпиакос" одержал победу над испанским "Реалом" в финале баскетбольной Евролиги.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) в пользу "Олимпиакоса". Самым результативным игроком матча стал форвард "Реала" Трей Лайлз, который набрал 24 очка. У "Олимпиакоса" больше всего баллов заработал Эван Фурнье (20).
"Олимпиакос" стал победителем Евролиги в четвертый раз в истории. "Реал" с 11 победами является рекордсменом турнира.
Евролига
24 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Олимпиакос
92 : 85
Реал Мадрид
БаскетболСпортАфиныТрей ЛайлзЭван ФурньеОлимпиакос (Пирей)Реал МадридЕвролига
 
