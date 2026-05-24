"Нью-Йорк" победил "Кливленд" и оказался в шаге от финала плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА со счетом 121:108.
- «Нью-Йорк» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Никс" на выезде одержал победу над "Кливленд Кавальерс" в третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 121:108 (37:27, 23:27, 31:28, 30:26) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джейлен Брансон (30). У "Кливленда" самым результативным стал Эван Мобли (24).
"Нью-Йорк" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 25 мая в Кливленде.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (2-1).