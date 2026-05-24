Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк" победил "Кливленд" и оказался в шаге от финала плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:59 24.05.2026 (обновлено: 08:53 24.05.2026)
"Нью-Йорк" победил "Кливленд" и оказался в шаге от финала плей-офф НБА

"Нью-Йорк" выиграл третий матч кряду в полуфинальной серии плей-офф НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА со счетом 121:108.
  • «Нью-Йорк» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Никс" на выезде одержал победу над "Кливленд Кавальерс" в третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 121:108 (37:27, 23:27, 31:28, 30:26) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Джейлен Брансон (30). У "Кливленда" самым результативным стал Эван Мобли (24).
НБА
24 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Кливленд
108 : 121
Нью-Йорк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0. Четвертый матч пройдет 25 мая в Кливленде.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (2-1).
Шей Гилджес-Александер - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Оклахома" одержала победу над "Сан-Антонио" в полуфинале плей-офф НБА
Вчера, 07:46
 
БаскетболСпортКливлендДжейлен БрансонНью-Йорк НиксОклахома-Сити ТандерКливленд КавальерсЭван Мобли
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    24.05 12:00
    К. Хачанов
    A. Gea
  • Теннис
    24.05 13:30
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
  • Теннис
    24.05 16:30
    М. Андреева
    Ф. Ферро
  • Футбол
    24.05 18:00
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Футбол
    24.05 18:00
    Тоттенхэм
    Эвертон
  • Футбол
    24.05 18:00
    Вест Хэм
    Лидс
  • Футбол
    24.05 18:00
    Сандерленд
    Челси
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 18:00
    Ливерпуль
    Брентфорд
  • Футбол
    24.05 18:00
    Кристал Пэлас
    Арсенал
  • Футбол
    24.05 18:00
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
  • Футбол
    24.05 19:00
    Наполи
    Удинезе
  • Футбол
    24.05 21:45
    Верона
    Рома
  • Футбол
    24.05 21:45
    Торино
    Ювентус
  • Футбол
    24.05 22:00
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала