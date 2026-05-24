Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе

Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе

Шесть пострадавших при обрушении балкона остаются в больницах в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть подростков, пострадавших при падении балкона в Севастополе, остаются на лечении в городской больнице.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо школьников — в состоянии средней степени тяжести.

Один из пострадавших подростков был доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии, он находится на ИВЛ.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Шесть подростков, пострадавших при падении балкона в Севастополе, остаются на лечении в городской больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России сообщили РИА Новости, что один из пострадавших подростков был доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии, он находится на ИВЛ.

"В городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шесть подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что двое пострадавших, парень и девушка, находятся в тяжелом состоянии, еще четверо школьников - в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор добавил, что в Российскую детскую клиническую больницу на поезде также направили второго молодого человека с матерью и медицинским работником.