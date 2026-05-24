Шесть пострадавших при обрушении балкона остаются в больницах в Севастополе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Шесть подростков, пострадавших при падении балкона в Севастополе, остаются на лечении в городской больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шесть подростков, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что двое пострадавших, парень и девушка, находятся в тяжелом состоянии, еще четверо школьников - в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор добавил, что в Российскую детскую клиническую больницу на поезде также направили второго молодого человека с матерью и медицинским работником.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.