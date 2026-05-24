Пашинян назвал сроки либерализации визового режима между Арменией и ЕС

"Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС", - сказал он во время выступления в ходе предвыборной кампании в Ширакской области. Слова премьера приводит армянское издание news.am .

"А вы знаете, почему у них возникают проблемы при получении виз? Нам говорят: "Вы в таких хороших отношениях с Евросоюзом и не можете решить какой-то вопрос с визами". А вы знаете, в чем причина? Потому что с 2018 года по 2025 год число граждан Армении, выехавших в Евросоюз, выросло на 500%. То есть посольства европейских стран не успевают принимать потоки граждан Армении", - отметил премьер.