Пашинян назвал сроки либерализации визового режима между Арменией и ЕС
15:31 24.05.2026 (обновлено: 15:34 24.05.2026)
Пашинян назвал сроки либерализации визового режима между Арменией и ЕС

ЕРЕВАН, 24 мая – РИА Новости. Вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС будет решен самое позднее через два года, заявил премьер республики Никол Пашинян.
"Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС", - сказал он во время выступления в ходе предвыборной кампании в Ширакской области. Слова премьера приводит армянское издание news.am.

По словам Пашиняна, граждане Армении уже долгое время жалуются, что возникают проблемы при получении виз для посещения Евросоюза.
"А вы знаете, почему у них возникают проблемы при получении виз? Нам говорят: "Вы в таких хороших отношениях с Евросоюзом и не можете решить какой-то вопрос с визами". А вы знаете, в чем причина? Потому что с 2018 года по 2025 год число граждан Армении, выехавших в Евросоюз, выросло на 500%. То есть посольства европейских стран не успевают принимать потоки граждан Армении", - отметил премьер.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также заявлял, что премьер Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
