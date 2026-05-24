Рейтинг@Mail.ru
Пашинян: Армения будет реконструировать участки ж/д, ведущих в Турцию - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 24.05.2026
Пашинян: Армения будет реконструировать участки ж/д, ведущих в Турцию

Пашинян: Армения возьмет на себя реконструкцию железных дорог, ведущих в Турцию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах правительства начать реконструкцию участков железных дорог, ведущих в Турцию и Азербайджан.
  • Пашинян заявил, что правительство Армении возьмет на себя реконструкцию железных дорог Гюмри — Акьяка и Ерасхского узла, несмотря на наличие концессионного соглашения с РЖД.
  • С турецкой стороны работа по реконструкции железной дороги уже началась.
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Правительство Армении возьмет на себя реконструкцию участков железных дорог, ведущих в Турцию и в Азербайджан, сообщил в ходе встречи с избирателями в Ширакской области армянский премьер Никол Пашинян.
В декабре 2025 года Пашинян сообщил, что попросил российскую сторону заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Володин рассказал, почему Пашинян хочет оставаться в ЕАЭС
22 мая, 12:25
"Правительство Армении вскоре начнет реконструкцию железных дорог Гюмри-Акьяка (Турция - ред.) и Ерасхского узла. С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД - ред.), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнорожный путь будет открыт", - приводит слова Пашиняна госагентство "Арменпресс".
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на десять лет.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку
23 мая, 15:36
 
В миреАрменияТурцияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала