Пашинян: Армения будет реконструировать участки ж/д, ведущих в Турцию

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Правительство Армении возьмет на себя реконструкцию участков железных дорог, ведущих в Турцию и в Азербайджан, сообщил в ходе встречи с избирателями в Ширакской области армянский премьер Никол Пашинян.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на десять лет.