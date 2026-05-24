Андреева с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв Фиону Ферро со счетом 6:3, 6:3.
- Во втором раунде Андреева сыграет с победительницей встречи между Мариной Бассольс и Эмилианой Аранго.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В своем стартовом матче Андреева (8-й номер посева) обыграла 200-ю ракетку мира француженку Фиону Ферро со счетом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
Roland Garros WTA
24 мая 2026 • начало в 17:35
Завершен
Во втором раунде 19-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между испанкой Мариной Бассольс и Эмилианой Аранго из Колумбии.
В другом матче американка Хейли Баптист (26) обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 6:2.
