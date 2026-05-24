В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Перми ввели временные ограничения
Вчера, 07:07