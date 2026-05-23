10:20 23.05.2026 (обновлено: 10:21 23.05.2026)
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вид на город Дербент
Вид на город Дербент. Архивное фото
  • В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4.
  • Землетрясение произошло на глубине 10 километров, на поверхности толчки не ощущались.
МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
"От дежурного специалиста геофизической службы РАН поступила информация о том, что произошло сейсмособытие, глубина - 10 километров, энергетический класс – 10, магнитуда 3.4 на территории Дербентского района", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, на поверхности толчки не ощущались, жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали.
ПроисшествияДербентский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
