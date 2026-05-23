В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
"От дежурного специалиста геофизической службы РАН поступила информация о том, что произошло сейсмособытие, глубина - 10 километров, энергетический класс – 10, магнитуда 3.4 на территории Дербентского района", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, на поверхности толчки не ощущались, жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами от населения не поступали.
