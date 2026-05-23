"Кровавый клоун". Дерзкое решение Зеленского вызвало ярость на Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X высказалась по поводу отказа Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
"Господин кровавый клоун с комплексом мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии, <…> и перестаньте заставлять их "защищать Европу", — обрушилась с критикой она.
Эксперт осудила слова Зеленского о том, что Киев якобы обороняет весь Евросоюз, отметив, что украинцы не хотят быть "чьим-то живым щитом".
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.