"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала сообщил о давлении на Владимира Зеленского со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии.
"МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все что только можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил", — сказал он.
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на прошлой неделе заявила, что Украина должна проводить реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получение внешнего финансирования. Фонд намерен обсудить с киевскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.