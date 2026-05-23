"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 23.05.2026
19:49 23.05.2026 (обновлено: 21:52 23.05.2026)
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что МВФ и Еврокомиссия оказывают давление на Владимира Зеленского.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала сообщил о давлении на Владимира Зеленского со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии.
"МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все что только можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил", — сказал он.

В конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов на четыре года.
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на прошлой неделе заявила, что Украина должна проводить реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получение внешнего финансирования. Фонд намерен обсудить с киевскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинМВФЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
