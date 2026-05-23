Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска.
- По мнению Христофору, заявления Зеленского о превентивных ударах — это проявление паники, вызванной страхом за свою власть и деньги.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский в истерике начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жесткость", — заявил журналист.
По мнению Христофору, Зеленский перешел к угрозам в адрес Белоруссии из-за страха.
"Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники. Он очень обеспокоен тем, что может что-то произойти в направлении Киева. Потому что если под ударом окажется столица, то его власть пошатнется. А вместе с властью — и деньги", — заключил Христофору.
В начале мая Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск.
В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.