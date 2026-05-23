"Держат в страхе". Произошедшее в Киеве шокировало экс-премьера Украины

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запугивает жителей Киева наступлением России через Белоруссию, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

"В Офисе Зеленского нашли очередной новый повод, как убить трех зайцев сразу: держать украинцев в страхе нового нападения; перебивать новость об очередном коррупционном скандале; выделить сумму для разворовывания под предлогом военных расходов", — отметил он.

В начале мая Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск.

В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.