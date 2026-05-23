МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X раскритиковала отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
"Как и ожидалось, Зеленский отклонил предложение Мерца о частичном членстве в ЕС. Сегодня он заявил, что Украина якобы защищает всю Европу. Следует отметить, что этот тезис все чаще подвергается сомнению самими украинцами", — написала она.
"Эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания конфликта, для романтизированной героизации украинского населения, которое в процессе войны подвергается истреблению", — резюмировала Мендель.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.