"Отклонил предложение". Новое решение Зеленского вызвало гнев в Киеве
15:39 23.05.2026 (обновлено: 16:01 23.05.2026)
"Отклонил предложение". Новое решение Зеленского вызвало гнев в Киеве

Мендель раскритиковала отказ Зеленского от предложения Мерца по Украине

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала отказ Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о частичном членстве Украины в ЕС.
  • Зеленский заявил, что Украина якобы защищает всю Европу, но этот тезис подвергается сомнению из-за разницы в численности населения Украины и ЕС и отсутствия у Киева конкурентоспособной рыночной экономики.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X раскритиковала отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
"Как и ожидалось, Зеленский отклонил предложение Мерца о частичном членстве в ЕС. Сегодня он заявил, что Украина якобы защищает всю Европу. Следует отметить, что этот тезис все чаще подвергается сомнению самими украинцами", — написала она.
По ее словам, разница в численности населения Украины и ЕС и отсутствие у Киева конкурентоспособной рыночной экономики делают это утверждение сомнительным.
"Эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания конфликта, для романтизированной героизации украинского населения, которое в процессе войны подвергается истреблению", — резюмировала Мендель.

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
