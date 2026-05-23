СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением после предложения Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.
- Он считает, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине, сообщает Reuters.
По данным агентства, глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
По данным агентства, глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
В Раде обратились с внезапным призывом к ВСУ
Вчера, 11:44
По мнению Зеленского, уход Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.