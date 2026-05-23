Посол назвал число россиян, проживающих в Новой Зеландии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Новой Зеландии проживают более 10 тысяч россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Станислав Кранс.
"Сейчас принято считать, что количество наших соотечественников – а это не только российские граждане, это все, кто считает себя приобщенным к русскому языку, к русской культуре, – это где-то 15 тысяч человек. Из них большинство – граждане России, которые нередко имеют двойное-тройное гражданство. Поэтому мы можем примерно оценить, что россиян где-то более 10 тысяч. Это не так мало" , - сказал он в беседе с агентством.