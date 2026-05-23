Опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии, заявил посол

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии, заявил в интервью РИА новости посол РФ в стране Станислав Кранс.
"Новая Зеландия с давних времен занимает достаточно жесткую антиядерную позицию. Они относятся к антиядерным радикалам, они не пускают к себе ядерное оружие и ядерные технологии. Поэтому это добавляет им определенный плюс к привлекательности в плане места, куда можно было бы ехать, чтобы скрыться от ядерной войны", - сказал он в беседе с агентством.
"Тут действительно скупают землю многие богатые люди со всего мира, кто озабочен угрозой ядерной войны", - добавил Кранс.
При этом дипломат уточнил, что не знает, есть ли среди скупающих землю россияне.