Рейтинг@Mail.ru
Опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии, заявил посол - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 23.05.2026
Опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии, заявил посол

РИА Новости: опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии

© Fotolia / Matthias FrielРека Уонгануи в Новой Зеландии
Река Уонгануи в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Fotolia / Matthias Friel
Река Уонгануи в Новой Зеландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Новой Зеландии Станислав Кранс заявил, что богатые люди со всего мира скупают землю в Новой Зеландии, опасаясь ядерной войны.
  • Новая Зеландия занимает жесткую антиядерную позицию, что повышает ее привлекательность как места, где можно укрыться от ядерной войны.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Опасающиеся ядерной войны скупают землю в Новой Зеландии, заявил в интервью РИА новости посол РФ в стране Станислав Кранс.
"Новая Зеландия с давних времен занимает достаточно жесткую антиядерную позицию. Они относятся к антиядерным радикалам, они не пускают к себе ядерное оружие и ядерные технологии. Поэтому это добавляет им определенный плюс к привлекательности в плане места, куда можно было бы ехать, чтобы скрыться от ядерной войны", - сказал он в беседе с агентством.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Новой Зеландии заявили, что Европа слишком сосредоточена на себе
14 февраля, 20:49
"Тут действительно скупают землю многие богатые люди со всего мира, кто озабочен угрозой ядерной войны", - добавил Кранс.
При этом дипломат уточнил, что не знает, есть ли среди скупающих землю россияне.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявили в МИД
5 мая, 18:50
 
В миреНовая ЗеландияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала