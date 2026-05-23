В России изменится порядок наблюдения за пациентами с зависимостями

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, заработает в России 1 сентября, следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно ведомственному приказу, теперь будут сформированы четыре группы диспансерного наблюдения за данными людьми. К первой будут относиться пациенты с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ (пагубное употребление - модель употребления психоактивных веществ, которая вызывает вред для здоровья, но сама зависимость еще не сформирована).

Во второй группе будут пациенты с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением алкоголя (синдром зависимости).

К третьей отнесут людей с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ (ПАВ) за исключением алкоголя (синдром зависимости - хроническое психическое расстройство, при котором употребление ПАВ занимает ведущее место в системе ценностей человека).

В четвертую войдут пациенты с психическими расстройствами и расстройствами поведения, на которых судом возложена обязанность пройти лечение от наркозависимости или социальную реабилитацию.

Также, согласно документу, диспансерный прием у психиатра-нарколога проводится для пациентов из всех четырех групп в течение первого года воздержания от употребления психоактивных веществ не реже одного раза в месяц.

Для людей из второй, третьей и четвертой групп, находящихся в ремиссии от одного до двух лет, консультация врача проводится не реже одного раза в два месяца, а для пациентов из четвертой группы, находящихся в ремиссии свыше двух лет - не реже одного раза в три месяца.