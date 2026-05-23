ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли украинским формированиям поражение в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.