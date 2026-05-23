ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли украинским формированиям поражение в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах населенных пунктов Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол в Харьковской области и Лозовое в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
