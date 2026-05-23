Захарова: журналисты со всего мира готовы приехать на место атаки ВСУ в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова сообщила, что журналисты со всех континентов готовы поехать на место удара ВСУ в ЛНР.
- Россия организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в поездку на место удара ВСУ в ЛНР согласны поехать журналисты со всех континентов.
"Со всех континентов",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее она сообщила, что Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. По ее словам, журналисты на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.