Рейтинг@Mail.ru
Захарова: журналисты со всего мира готовы приехать на место атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 23.05.2026 (обновлено: 21:13 23.05.2026)
Захарова: журналисты со всего мира готовы приехать на место атаки ВСУ в ЛНР

Захарова: журналисты со всего мира согласны приехать на место атаки ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова сообщила, что журналисты со всех континентов готовы поехать на место удара ВСУ в ЛНР.
  • Россия организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в поездку на место удара ВСУ в ЛНР согласны поехать журналисты со всех континентов.
"Со всех континентов",- сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Захарова: Россия в кратчайшие сроки организует поездку журналистов в ЛНР
Вчера, 16:28
Ранее она сообщила, что Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР. По ее словам, журналисты на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии.
Официальный представитель МИД России также сообщала, что Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, представители американской CNN оказались в отпуске, а Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Захарова: отказ Би-би-си от поездки в Старобельск доказывает вранье Запада
Вчера, 16:11
 
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреРоссияСтаробельскМария ЗахароваЛеонид ПасечникБи-би-сиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала