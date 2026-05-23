Захарова: отказ Би-би-си от поездки в Старобельск доказывает вранье Запада

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 23 мая - РИА Новости. Отказ журналистов корпорации Би-би-си от поездки Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад врет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в субботу Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Позднее Захарова сообщила, что Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск.
"Но отказ Би-би-си от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад, в том числе устами своих постоянных постпредов в Совбезе, вчера наврал. Они прекрасно знают, что киевский режим нанес удары, и эти удары были прицельные по социальному объекту", - сказала Захарова журналистам.
"Би-би-си, отказались, прислали нам соответствующее уведомление, оказались официально. Корпорация сказала, что не то, что не сможет поехать, а принципиально не поедет. Ни совместно, ни отдельно никак. Вот вам лакмусовая бумажка того, кто и как относится к свободе слова и кто и как защищает правду. Или распространяет фейки", - добавила она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.